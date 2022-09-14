Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye ve UNICEF, "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı yeniledi

Güncel Haberler

Türkiye ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasındaki "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" yenilendi.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasındaki "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" yenilendi.

Anlaşma, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde düzenlenen törende, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell arasında imzalandı.

Büyükelçi Sinirlioğlu, anlaşmanın UNICEF'in çalışmalarını Türkiye'de Ankara dışında sürdürmesine imkan tanıyacağını söyledi.

Sinirlioğlu, "Anlaşma, mevcut iş birliği alanlarını genişleterek, Türkiye ve UNICEF arasındaki ortaklığı daha da güçlendirecek." dedi.

UNICEF İcra Direktörü Russell ise anlaşmayı imzalamaktan heyecanlı olduklarını belirterek, Ankara'nın ardından küresel faaliyetlerini İstanbul'da da sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi de planladığını belirten Russell, 4 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Birleşmiş Milletler Togo Cumhuriyeti Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title