Türkiye ile Somali Arasında Denizcilik İş Birliği Görüşmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Somali Limanlar ve Denizcilik Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile bir araya gelerek denizcilik alanında iş birliği fırsatlarını görüştü.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Somali Limanlar ve Denizcilik Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Durmuş Ünüvar, Mogadişu'da Somali Limanlar ve Denizcilik Bakanı Sn. Abdulkadir Mohamed Nur ile bir araya geldi. Denizcilik alanında iş birliği fırsatları ve kapasite geliştirme olanakları görüşüldü. Görüşmenin sonunda iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesine ve ortak çalışmalarda birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesine vurgu yapıldı." denildi.

