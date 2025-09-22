Türkiye ve Polonya Yükseköğretimde İşbirliğini Geliştiriyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Avrupa'da yükseköğretim alanında en fazla işbirliği yaptığımız ülkelerin başında Polonya gelmektedir. Bu bakımdan Polonya, yükseköğretim alanında Türkiye'nin en önemli ortaklarından, paydaşlarından bir tanesidir." dedi.

Özvar, Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ile YÖK'te bir araya geldi.

Burada konuşan Özvar, Türkiye ile Polonya arasındaki dostane ilişkilerin eskiye dayandığına dikkati çekti, yükseköğretim alanında işbirliklerini daha da ileriye taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Yükseköğretim alanında Polonya'nın Türkiye'nin en önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Biz bu dost iki ülke arasında yükseköğretim, bilim ve teknoloji alanındaki münasebetlerimizi daha öteye taşımak arzu ediyoruz. Avrupa'da yükseköğretim alanında en fazla işbirliği yaptığımız ülkelerin başında Polonya gelmektedir. Bu bakımdan Polonya, yükseköğretim alanında Türkiye'nin en önemli ortaklarından, paydaşlarından bir tanesidir. Var olan bu ilişkilerimizi daha da öteye taşımak istiyoruz. Bu maksatla Sayın Bakan'ı Türkiye'de, Yükseköğretim Kurulu'nda ağırlamaktan fevkalade memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

İki ülke arasında yakın zamanda yükseköğretime ilişkin mutabakat muhtırası imzalanacağını açıklayan Özvar, "İnşallah Türkiye ile Polonya arasında yükseköğretime dair önümüzdeki günlerde mutabık kaldığımız bir mutabakat muhtırası da imzalayacağız. Böylelikle her iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yükseköğretim alanında ilişkilerimizi daha da öteye taşımış olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası görünürlüğe ve işbirliklerine önem verdiğini dile getiren Özvar, "Türkiye, yükseköğretim alanında bilhassa uluslararası görünürlüğe ve etkileşime fevkalade önem vermektedir. Avrupa, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Yükseköğretim alanında da bu böyledir. Bunun da güzel bir nişanesini bugün Polonya ile yapacağımız anlaşmalarla göstermiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ise Türkiye'de bulunmaktan ve Yüksek Öğretim alanında zaten var olan iki ülke arasındaki işbirliğini daha da ileri taşıyacak olmaktan son derece memnun olduklarını kaydetti.