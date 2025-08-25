Türkiye ve Libya Askeri Heyetleri Bingazi'de Toplandı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı'nda Türkiye ve Libya askeri heyetlerinin toplantı yaptığını duyurdu. Toplantıda, 'Tek Libya Tek Ordu' hedefiyle müşterek çalışmalar ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı'nı ziyaret kapsamında, Türkiye ve Libya askeri heyetlerinin toplantı yaptığını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantıya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrasında Korgeneralliğe terfi eden Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki MSB heyeti, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'i ziyaret etti.

Ziyarette, "Tek Libya Tek Ordu" hedefiyle müşterek gerçekleştirilebilecek çalışmalar kapsamında toplantılar yapıldı.

Toplantılara, Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Güven Begeç ve Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu da katıldı.

Ayrıca Orgeneral Saddam Hafter, Bingazi'de bulunan TCG Kınalıada'ya ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
