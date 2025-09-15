Türkiye ve Japonya Arasında Diplomatık İlişkilerin 100. Yılına Özel Japon Seramikleri Sergisi Açıldı

Türkiye ve Japonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü anısına "İdemitsu Sanat Müzesi Koleksiyonundan Japon Seramikleri" sergisi açıldı.

Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) gerçekleştirilen açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya Prensesi Akiko, Idemitsu Sanat Müzesi Başkanı Sachiko Idemitsu, Bakanlık ve Büyükelçilik yetkilileri ile davetliler katıldı.

Bakan Yardımcısı Yazgı, açılışta yaptığı konuşmada, serginin yalnızca 100 yılı aşkın diplomatik ilişkilerin değil aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel diyaloğun da anlamlı bir sembolü olduğunu söyledi.

Bu yıl aynı zamanda Ertuğrul Fırkateyni hadisesinin 125. yıl dönümünün idrak edildiğini vurgulayan Yazgı, "O acı olayın ardından doğan gönül bağı, halklarımız arasındaki dostluğun en sağlam temellerinden biri olmuştur. 2023 depremleri hepimiz için zor bir sınavdı. Bu süreçte Japonya hükümetinin sağladığı destek, özellikle kültürel mirasımızın korunması noktasında çok kıymetliydi. Müzelerimizin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi yönünde yürütülen projeler, dostluğumuzun samimiyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Kültürel işbirliğimiz sadece sergilerle sınırlı kalmıyor. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ile yürütülen restorasyon eğitimleri ve JICA tarafından düzenlenen kapasite geliştirme programları da bu bağları derinleştiriyor." dedi.

Japonya'da 2003 yılının "Türk Yılı" ilan edildiğini, 2019'da "Türk Kültür Yılı" kapsamında açılan sergilerin de büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Yazgı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Tokyo'daki Idemitsu Sanat Müzesi'nde açılan sergi de bu işbirliğinin güzel bir örneğiydi. Bugün ise Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde, Idemitsu Sanat Müzesi koleksiyonundan seçilen 59 kıymetli seramik eseri sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bu eserler, sadece estetik değil, Japonya'nın derin kültürel birikimini de yansıtıyor. Bu serginin gerçekleşmesinde katkı sunan tüm kurumlara ve özellikle Sayın Sachiko Idemitsu'ya, Japonya ve Türkiye büyükelçiliklerine, Prens Mikasa Vakfı'na, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'ne ve Türk Hava Yolları'na içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen Sayın Daisuke Tokudeme'ye, Deniz Erbişim'e, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Ayrıca geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz dostumuz, arkeolog Sachihiro Omura'yı rahmetle anmak istiyorum. O sadece bir bilim insanı değil, Anadolu'ya kalbini vermiş bir gönül dostuydu. Kalehöyük'te başladığı kazılarla yalnızca tarih değil, iki halk arasında kalıcı bir kültürel köprü kurdu. Türkiye ile Japonya arasındaki bu kıymetli kültürel iş birliğinin gelecek kuşaklara ilham vereceğine ve dostluğumuzu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum."

"Bu sergi için çay seremonisiyle ilgili eserler istendi"

Japonya Prensesi Akiko ise konuşmasında Japon seramiklerinin Japonya'dan daha önce dünyaya açıldığını, seramiklerin günlük hayatta da yaygın bir şekilde kullanılmasının önemli olduğunu anlattı.

Prenses Akiko, Japon kültürünü ve sanatını anlatan eserlerin günlük yaşantıda halen kullanılıyor olmasının yabancıları şaşırttığına işaret ederek, "Osmanlı Saraylarında da seramiklerin Japon estetiğini hissederek kullanılmış olması bende büyük hayranlık uyandırıyor." görüşünü paylaştı.

Japonya'da ve Türkiye'de çayın çok popüler olduğuna dikkati çeken Prenses Akiko, "Türkiye tarafından bu sergi için çay seremonisiyle ilgili eserler istendi. Japon çayı, yani yeşil çay parlak yeşil renge sahiptir, Japon seramiklerinde de bu renkler daha çok canlanıyor. Bununla birlikte Türk çayları şeffaf cam bardaklarda içilmesiyle çayın tavşan kanı rengi daha da öne çıkıyor. Tabi ki iki ülke de farklı çay kültürlerine sahiptir ancak çay ile konukları ağırlama ruhu ikisinde de ortaktır." ifadelerini kullandı.

Idemitsu Sanat Müzesi Başkanı Sachiko Idemitsu da sergiye ilişkin görüş ve değerlendirmelerini ifade ettiği bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi ve sergiyi gezerek, seramiklere eserlere ilişkin bilgi aldı.

Türk ve İslam Eserleri Müzesinde düzenlenen "İdemitsu Sanat Müzesi Koleksiyonundan Japon Seramikleri" sergisinde Japon kültürünün en önemli temsil unsurlarından biri olan seramik sanatı ve tarihi tanıtılıyor.

İdemitsu Koleksiyonu ile Japonya'nın büyüleyici seramik tarihinin tanıtılması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Idemitsu Sanat Müzesi tarafından düzenlenen sergi, 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.