Türkiye-Hindistan Sinema İşbirliği Görüşmeleri

"Hindistan- Türkiye İş Yuvarlak Masa Toplantısı"nda iki ülke arasında yaratıcı sektörler ve medya alanındaki işbirliği imkanları masaya yatırıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen "Köprüde Buluşmalar" çerçevesinde organize edilen toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Hindistan Ulusal Film Geliştirme Kurumu (NFDC) Program Direktörü Rohit Chauhan, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının iki ülke arasında film, televizyon dizileri ve medya alanında daha fazla işbirliği zemini hazırlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Chauhan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi liderliğinde yürütülen görüşmelerde, Türk ve Hintli sinemacıların birbirlerinin ülkelerindeki çekim lokasyonlarına, teknik imkanlara ve yeteneklere erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Geçen yıl Hindistan'daki festivalde prömiyerini yapan bir filmin bu yıl İstanbul Film Festivali'nde gösterilmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Chauhan, şunları aktardı:

"Gelecek dönemde Goa'da düzenlenen Hindistan Uluslararası Film Festivali ve Film Bazaar marketinde çok daha büyük bir Türk delegasyonunu ağırlamak istiyoruz. Sektör temsilcilerinin bizim pazarımızı ve festivalimizi yakından tanıması işbirliklerimizi güçlendirecektir. Türkiye ile Hindistan arasında sinema ve medya alanında işbirliği yapmak oldukça mantıklı çünkü her iki tarafta da ciddi bir talep var. Uzun metrajlı Türk filmlerinin Hindistan'da çok sayıda alıcısı var. Hindistan'da Türk içeriklerini barındıran ve çok popüler olan iki büyük dijital platform var. Aynı şekilde Hint filmleri de Türk izleyicisiyle güçlü bir bağ kuruyor."

Chauhan, iki ülke arasındaki sinerjinin ikili anlaşmalarla daha ileriye taşınması gerektiğini vurgulayarak, "Birbirine çok aşina olan ve ortak temaları paylaşan bu iki kültürü ve insanlarını bir araya getirmek istiyoruz. Büyükelçilik aracılığıyla Türkiye'ye daha fazla Hint filmi getirmek ve bu derinliği İstanbul, Ankara veya diğer şehirlerde izleyicilerle buluşturmak için heyecanlıyız." dedi.

Sinema endüstrileri arasındaki tamamlayıcılık vurgulandı

İkili işbirliğini güçlendirme yollarını araştırmak üzere her iki ülke yetkilileriyle film ve medya endüstrilerinden temsilcilerin bir araya geldiği toplantıya Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İKSV'den Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Pınar Evrenosoğlu ile sektör paydaşları ve dernek temsilcileri katıldı.

Yuvarlak masa toplantısında yapılan görüşmeler, uluslararası film festivallerine ve pazarlarına katılım da dahil olmak üzere, kilit alanlarda kurumsal işbirliğini güçlendirmeye ve sektör ortaklıklarını kolaylaştırmaya odaklandı.

Toplantıda ayrıca iki ülkenin sinema endüstrileri arasındaki güçlü işbirliğinin tam potansiyelini ortaya çıkarmak için yapılandırılmış bir katılımın önemi vurgulandı, endüstri ekosistemleri arasında daha fazla etkileşimi sağlamak için bir işbirliği yol haritası tartışıldı.