İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcistanlı Mevkidaşı Geladze ile Bir Araya Geldi... "243 Suçlunun Ülkemize İadesi Sağlanmıştır"

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile İstanbul'daki görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Gürcistan ile ortaya koyduğumuz karşılıklı güvene dayanan işbirliği sonucunda 243 suçlunun ülkemize iadesi sağlanmıştır" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan ve heyetiyle yaptığımız görüşmede; başta organize suç örgütleri ile mücadele, suçluların iadesi, kolluk eğitimi, düzensiz göçle mücadele olmak üzere Bakanlıklarımız arasında devam eden iş birliğinin arttırılması konularında değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye ; INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biridir. Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlunun Türkiye'ye getirilmesi bunun en somut örneğidir. Gürcistan ile ortaya koyduğumuz karşılıklı güvene dayanan işbirliği sonucunda da 243 suçlunun ülkemize iadesi sağlanmıştır. Sayın Bakana ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.