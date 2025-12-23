Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcistanlı Mevkidaşı Geladze ile Bir Araya Geldi... "243 Suçlunun Ülkemize İadesi Sağlanmıştır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği sayesinde 243 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile İstanbul'daki görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Gürcistan ile ortaya koyduğumuz karşılıklı güvene dayanan işbirliği sonucunda 243 suçlunun ülkemize iadesi sağlanmıştır" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan ve heyetiyle yaptığımız görüşmede; başta organize suç örgütleri ile mücadele, suçluların iadesi, kolluk eğitimi, düzensiz göçle mücadele olmak üzere Bakanlıklarımız arasında devam eden iş birliğinin arttırılması konularında değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye ; INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biridir. Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlunun Türkiye'ye getirilmesi bunun en somut örneğidir. Gürcistan ile ortaya koyduğumuz karşılıklı güvene dayanan işbirliği sonucunda da 243 suçlunun ülkemize iadesi sağlanmıştır. Sayın Bakana ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Kurtulan olmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk maçına çıktı! İşte sonuç
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete işçi kesiminden ilk tepki
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Babacan'dan gece yarısı videolu 'asgari ücret' tepkisi: Yazıklar olsun

Babacan'dan gece yarısı videolu 'asgari ücret' tepkisi