Türkiye ve Güney Afrika'dan kadın girişimciler işbirliği imkanlarını ele aldı

CAPE Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden kadın girişimciler ve farklı sektör temsilcileri, Johannesburg kentinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek potansiyel işbirliği imkanlarını ele aldı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç'in himayesinde, Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Güney Afrika'dan kadın girişimciler, sektör temsilcileri ve toplumun farklı kesimlerinden yaklaşık 40 katılımcı buluştu.

Programda, kadınların iş dünyasındaki deneyimleri, karşılaşılan yapısal zorluklar ve iki ülke arasında kadın girişimciliği üzerinden geliştirilebilecek işbirliği imkanları masaya yatırıldı.

Büyükelçi Darama Yıldırımgeç, etkinliğin açılışında, Güney Afrika'da bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için benimsenen "Kazanmak için Ver" temasına atıfta bulunarak, kadınların bilgi, deneyim ve ağlarını paylaşmasının hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yeni fırsatlar oluşturacağını vurguladı.

Darama Yıldırımgeç, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki güçlü ilişkilerin, kadınların öncülük edeceği girişimler ve karşılıklı bireysel temasların artırılması yoluyla daha da derinleştirilebileceğine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünkü toplantı, Türkiye ve Güney Afrika'dan kadınlar arasında yapılandırılmış bir diyaloğun başlangıcı olarak tasarlanmıştır. Amacımız, kadın liderlerin bağlantı kurabileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği, iş, sanat ve kültür alanlarında işbirliği imkanlarını keşfedebileceği bir platform oluşturmaktır."

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde kadınların iş hayatında karşılaştıkları yapısal zorluklar ile bazı sektörlerde devam eden ayrımcılık ve liderlik alanlarında karşılaşılan güçlükler ele alınarak, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi açısından doğru kişi ve kurumlara erişimin, kamu politikalarının ve kurumsal destek mekanizmalarının rolü değerlendirildi.

Etkinlikte, sürdürülebilir kadın liderliğinin yalnızca bireysel başarıyla değil, mentörlük, bilgi paylaşımı ve yeni kuşaklara fırsat oluşturulmasıyla mümkün olacağı vurgulandı. Ayrıca Türkiye ve Güney Afrika'dan kadın liderlerin deneyim paylaşımı ve işbirliği yoluyla daha güçlü bir ortak etki yaratabileceğine dikkat çekildi.