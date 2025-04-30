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Türkiye ve Endonezya Ortak Sinema Projeleri Üzerine Görüşmeler Yaptı

Türkiye ve Endonezya Ortak Sinema Projeleri Üzerine Görüşmeler Yaptı
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Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Giring Ganesha ile bir araya gelerek Türk Sineması Haftası ve ortak film-dizi projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Giring Ganesha ile görüşerek sonbaharda Cakarta'da düzenlenmesi planlanan Türk Sineması Haftası'nı ve ortak film-dizi çekimi projelerinin geliştirilmesini değerlendirdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükcan, Ganesha ile bir araya gelerek eylül ayında başkent Cakarta'da düzenlenmesi planlanan Türk Sineması Haftası ve iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkileri konu edinen ortak film ve dizi çekimi projelerinin geliştirilmesi gibi Türkiye-Endonezya ilişkilerini güçlendirecek konuları ele aldı.

Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Ganesha, toplantıda iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkileri önemsediklerini, Endonezya film endüstrisinin güçlü ve dinamik bir yapısı olduğunu, bunun yanında Endonezya'da Türk popüler kültür ürünlerinin yakından takip edildiğini ve bilhassa Türk dizilerinin geniş kitleler tarafından izlendiğini kaydetti.

Ganesha ayrıca, Türkiye ile ortak sinema filmi yapmaya istekli olduklarını, bunun için ortak senaryo yazımı dahil her türlü girişime destek vereceklerini belirtirken Türk dizilerinin dünyanın dört bir yanında izlenme başarısının arkasındaki nedenleri merak ettiğini de söyledi.

Büyükelçi Küçükcan da Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Türkiye ziyaretinde imzalanan "Türkiye-Endonezya Kültürel İşbirliği Anlaşması"nın güçlü bir zemin oluşturduğuna işaret ederek anlaşmanın taslak metninin Endonezya tarafına iletildiğini ve söz konusu anlaşmanın bir an önce imzalanmasından memnuniyet duyulacağını aktardı.

Ortak sinema filmi çekimine ilişkin de Büyükelçi Küçükcan, senaryo yazımı konusunda zorluk çekilmeyeceğine, iki ülke arasındaki tarihi ve köklü ilişkilerin senaristler için zengin malzeme sunduğuna dikkati çekti.

Küçükcan ve Ganesha'nın görüşmesine Uluslararası Sinema Derneği Başkanı Dr. İsrafil Kuralay da katıldı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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