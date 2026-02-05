Haberler

Burkina Faso Sağlık Bakanı Kargougou, Türk Büyükelçi Esirgen ile sağlıkçıları kabul etti

Güncelleme:
Burkina Faso Sağlık Bakanı Robert Kargougou, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi ile birlikte Türk organ nakli heyetini kabul ederek ikinci seri böbrek nakilleri hakkında bilgi verdi. Kargougou, ülkenin bu ameliyatları özerk biçimde gerçekleştirebilme hedefini vurguladı.

Burkina Faso Sağlık Bakanı Robert Kargougou, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Feriba Duygu Hokkacı Esirgen??????? ile ülkeye ikinci seri böbrek nakli ameliyatları için gelen Türk organ nakli heyetini kabul etti.

Kargougou, Sağlık Bakanlığı'nda, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Esirgen ve Burkina Faso'da ikinci seri organ nakli ameliyatlarını gerçekleştiren doktorların da bulunduğu Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığındaki heyeti ağırladı.

Burkina Faso ve Türkiye'nin işbirliğiyle ikinci seri organ nakillerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Kargougou, konuyla ilgili hükümet yetkililerini bilgilendirdiğini ifade etti.

Kargougou, nihai amaçlarının Burkina Faso'nun söz konusu ameliyatları özerk biçimde yapabilmesi olduğunun altını çizerek, üçüncü böbrek nakli serisinin nisanda yapılması kararından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kargougou, Burkina Faso ve Türkiye'nin işbirliğini, sağlığın diğer alanlarında da geliştirmeyi istediklerini kaydetti.

Büyükelçi Esirgen de iki ülke arasında her alanda işbirliği yapıldığını belirterek, özellikle sağlık alanındaki birlikteliğin son derece güçlü olduğunu ifade etti.

Burkina Faso'daki ilk böbrek nakli ameliyatı Temmuz 2025'te Türk organ nakli ekiplerince gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
