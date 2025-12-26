Türkiye ile Bulgaristan arasında yasa dışı göçle mücadele için proje başlatıldı

TÜRKİYE ile Bulgaristan arasında, yasa dışı göçle mücadele kapsamında bölgedeki kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin artırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla proje başlatıldı. Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, "Proje kapsamında sınır güvenliğinin sağlanması, kameraların eklenmesi gibi sınırdaki güvenliğin, ortak iş birliğinin artırılması, orada çalışan emniyet güçlerimizin jandarmanın, emniyetin daha sağlıklı iyi hizmet verebilmesi adına çalışmalar yürütülecek" dedi.

Türkiye ile Bulgaristan arasında 269 kilometrelik sınır hattını oluşturan bölgede yasa dışı göçle mücadele için yeni projeye imza atıldı. Projede; Bulgaristan'ın Burgaz, Haskova ve Yambol ile Türkiye'nin Edirne ve Kırklareli illerinde kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin artırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Proje için Edirne İl Genel Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü toplantıyla kaynak aktarımı yapıldı. Toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, projenin toplam değerinin 1 milyon 730 bin 647 avro olduğunu söyledi.

'SINIR GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK'

İki ülke açısından yaşanan yasa dışı göç sorununa dikkat çeken Gegeoğlu, "Bu anlamda bir proje yürütülüyor. Ciddi rakamlı bir proje. Edirne Valiliği 651 bin 682 avro gibi bir kısmından faydalanacak projenin. Bu proje kapsamında da sınır güvenliğinin sağlanması, kameraların eklenmesi gibi sınırdaki güvenliğin, ortak iş birliğinin artırılması, orada çalışan emniyet güçlerimizin jandarmanın, emniyetin daha sağlıklı iyi hizmet verebilmesi adına çalışmalar yürütülecek. Hakikaten kıymetli bir proje bu. Çünkü biliyorsunuz göç son zamanlardaki ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bizler Edirne'de bunun daha önce de yaşadık, gördük, bazen de yaşamaya devam ediyoruz. İnşallah proje bir an önce tamamlanır ve kendi ilimiz adına, ilçelerimiz adına hayırlısıyla bitmiş olur" diye konuştu.

'PROJE 2 ÜLKENİN İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞABİLMESİNİ ÖNGÖRÜYOR'

Projenin birkaç ayağı olduğunu söyleyen Çiğdem Gegeoğlu, "Kapasitenin geliştirilmesiyle alakalı kısımlar ve yenilikçi karşılıklı iş birliğinde yapılacak olan ortak adımlar var. Kurumsal koordinasyonun karşılıklı destekler var. Bununla ilgili de orada sınır hattının güçlendirilmesi, kameraların teknik donanımların güçlendirilmesi, karşılıklı iş birliği protokolü kapsamında da emniyet güçlerinin birlikte iş birliği ve koordinasyonlu çalışabilmesini öngörüyor proje aslında. Yani bu aslında bir nevi karşılıklı sınır bölgesindeki iki ülkenin emniyet güçlerinin birlikte faaliyet yürütebilmesini güçlendirmek adına yapılmış bir proje. Ama tabii bunun içinde de teknolojik yatırımların da araçların vesairenin de olduğu bir proje. Asıl öncelikli bizim değerlendirdiğimiz kısım, karşılıklı iş birliği protokolü. Yani karşılıklı uyumlu çalışabilme ve birbiriyle iletişim halinde olabilme kısmının artırılması. Bu kapsamda karşılıklı iletişim yönetimi eğitimleri var, dil eğitimleri var. En önemlisi evet teknoloji de var işin içinde ama karşıdaki iki güvenlik güçlerinin birbiriyle koordinasyonda çalışabilmesini sağlamak amacıyla yapılmış bir proje" ifadelerini kullandı.

YENİ ARAÇLAR VE EKİPMANLAR TEDARİK EDİLECEK

Öte yandan, projede bugüne kadar Avrupa Birliği göç mevzuatı, kriz yönetimi ve iş birliği konularında 108 katılımcıya eğitim verildiği belirtildi. Proje kapsamında sınır hattında göçle mücadele kapsamında yeni araçlar, teknik donanım, gözetim ve belge kontrol ekipmanlarının da tedarik edileceği ifade edildi. Ayrıca ortak saha tatbikatları ve operasyonel gösterimler de yapılacağı vurgulandı.