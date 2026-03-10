Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Ed Llewellyn ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Ed Llewellyn ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

(ANKARA) – Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Ed Llewellyn ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Ed Llewellyn'le Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı" ifadelerine yer verildi.

