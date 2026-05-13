Türkiye ve Belçika'dan Ortak Açıklama: Ekonomik Misyon, Yakın Siyasi İlişkiler Tesis Edilmesi Yönünde Önemli Bir Adım

(ANKARA) - Türkiye ve Belçika Dışişleri Bakanlıkları'nın ortak açıklamasında, Belçika Ekonomik Misyonu'nun Türkiye ile Belçika arasında ekonomik iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra, daha yapılandırılmış ve yakın siyasi ilişkiler tesis edilmesi yönünde önemli bir adım teşkil ettiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye-AB ilişkilerine de vurgu yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Ekonomik Misyonu'nun Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bulunan Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile görüştü. Görüşmenin ardından iki Bakanlık, Ekonomik Misyon'a ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, Belçika Kralı adına Belçika Kraliçesi başkanlığındaki Belçika Ekonomik Misyonun 10-14 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın Kraliçe'yi İstanbul'da ağırladığı kaydedildi.

Ekonomik Misyon'un enerji, havacılık ve uzay, savunma sanayi, lojistik ve taşımacılık, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 ile yaşam bilimleri ve ilaç gibi stratejik sektörlere odaklanarak Türkiye ve Belçika arasındaki ikili ticareti ve yatırımı güçlendirmeyi amaçladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Belçika'dan federal ve bölge yetkilileri ile şirketler, federasyonlar, ticaret odaları ve akademik kuruluşlardan 400'den fazla temsilciyi içeren üst düzey katılımı memnuniyetle karşılamıştır. Öncelikli sektörlerde çok sayıda seminer ve yapılandırılmış B2B/B2G toplantıları gerçekleştirilmiştir. Güncellenmiş iş birliği çerçeveleri sağlayan ve mobilite, savunma/savunma sanayi iş birliği, sosyal güvenlik ve tarım gıda ürünleri güvenliği alanlarında daha yakın angajmanı kolaylaştıran ikili anlaşmalar ve mutabakat zabıtları imzalanmıştır."

"TARAFLAR, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİNİ TESLİM ETTİ"

Açıklamada köklü ortaklar ve NATO Müttefikleri olarak Türkiye ve Belçika'nın, ilişkilerinde bölgesel ve küresel gelişmeler çerçevesinde, uluslararası barış ve istikrara yönelik ortak çıkarlar ve müşterek çabalarla artan ivmeyi memnuniyetle karşıladığı dile getirildi. Tarafların, Türkiye ve Belçika arasındaki köklü ilişkileri vurguladığı ve Belçika-Türk toplumunun siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal bağlara sağladığı katkıları teyit ettikleri kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, Türkiye-Belçika ekonomik ilişkilerinin, 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Gümrük Birliği de dahil olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerinin geniş çerçevesinden fayda sağlamaya devam ettiğini not etmiştir. Bu bağlamda, Türkiye-AB ilişkilerinin önemini teslim etmişler ve AB çerçeveleri ve kriterlerine uygun olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile iş dünyası ve halklar arası hareketliliğin kolaylaştırılmasına devam edilmesi de dahil olmak üzere yapıcı angajmana desteklerini ifade etmişlerdir."

Ekonomik Misyon, Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında ekonomik iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra, daha yapılandırılmış ve daha yakın siyasi ilişkiler tesis edilmesi yönünde önemli bir adım teşkil etmiştir."

Kaynak: ANKA