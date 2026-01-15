Msb: "Türkiye-Bangladeş Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı Ankara'da Yapıldı"

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 3'üncü Türkiye- Bangladeş Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın, karşılıklı heyetlerin katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıya, Deniz Kuvvetleri Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat ve Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümamiral Mir Ershad Ali'nin başkanlık ettiği açıklandı.