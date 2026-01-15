Haberler

Msb: "Türkiye-Bangladeş Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı Ankara'da Yapıldı"

3'üncü Türkiye-Bangladeş Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Türk ve Bangladeş deniz kuvvetleri yetkilileri katıldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 3'üncü Türkiye- Bangladeş Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın, karşılıklı heyetlerin katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda gerçekleştirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Türkiye- Bangladeş Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı"nın, karşılıklı heyetlerin katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında icra edildiği bildirildi.

Toplantıya, Deniz Kuvvetleri Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat ve Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümamiral Mir Ershad Ali'nin başkanlık ettiği açıklandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
