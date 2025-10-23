Haberler

Türkiye ve BAE Özel Kuvvetleri Ortak Eğitim Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ile BAE Başkanlık Muhafızları Komutanlığı, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Özel Kuvvetler Eğitimi-2025 kapsamında Ankara ve İzmir'de eğitimlerini tamamladı.

GENELKURMAY Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanlık Muhafızları Komutanlığı personeli, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Özel Kuvvetler Eğitimi-2025 kapsamında Ankara ve İzmir'de eğitim yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Özel Kuvvetler Eğitimi-2025 kapsamında; Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanlık Muhafızları Komutanlığı personeli, eş zamanlı olarak 'Önemli Şahısların Korunması ve Özel Kuvvetlerin Müşterek Nevileri' eğitimlerini yaptı. Bakanlık, Ankara Gölbaşı ve İzmir Menteş'te gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin görüntü paylaştı.

