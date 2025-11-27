Haberler

Türkiye ve Azerbaycan Afet Yönetimi Alanında İş Birliğini Geliştiriyor

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Azerbaycan Afet İşleri Başkan Yardımcısı Alaskar Aliyev ile Ankara'da bir araya gelerek iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi konularında tecrübe paylaşımını artırmayı hedeflediklerini açıkladı. İki gün süren temaslarda önemli konular ele alındı.

(ANKARA) - Afad Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Azerbaycan Afet İşleri Başkan Yardımcısı Alaskar Aliyev ve beraberindeki heyeti Ankara'da kabul etti. İki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanındaki tecrübe paylaşımını artırmayı hedefleyen temaslar iki gün sürdü.

Afad Başkanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında afet ve acil durum yönetimi alanındaki yakın iş birliğinin sürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Azerbaycan Fevkalade Hallar Nazırlığı Afet İşleri Başkan Yardımcısı Alaskar Aliyev başkanlığındaki heyeti Ankara'da kabul etti. Görüşmede ziyaret programı değerlendirildi ve iki ülke arasında bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

İki gün süren temaslarda AFAD yöneticileri tarafından sunumlar yapılırken, afet yönetimi alanındaki ulusal mevzuat çalışmaları, stratejik planlar, afet risklerinin azaltılması, gönüllülük faaliyetleri, sivil toplumla ilişkiler ve eğitim-farkındalık konularında tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Program kapsamında ayrıca Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hakkında bilgilendirme yapıldı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nin çalışmaları ile sivil savunma faaliyetleri ele alındı. INSARAG tarafından tanınan Ulusal Akreditasyon Programı (IRNAP) ve arama-kurtarma ekiplerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesine yönelik Pilot Proje de gündemdeydi.

AFAD, gerçekleştirilen toplantıların ve güçlenen iş birliğinin "iki ülke ve Türk dünyası için hayırlı olmasını" temenni etti.

Haberler.com
