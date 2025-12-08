"Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali" Marmara Üniversitesi'nde yarın başlıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali (T-AIFF)", 9-11 Aralık'ta Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilki İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yapılan festival, yapay zeka destekli sinemanın uluslararası örneklerini İstanbul'a taşıyarak, sinemaseverleri ve teknoloji tutkunlarını geleceğin anlatı dilini keşfetmeye davet ediyor.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmaya 100'e yakın ülkeden 1383 yapım başvurdu.

Başkanlığını ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik'n üstlendiği uluslararası kategorinin jürisinde Alkan Avcıoğlu, Arzu Demirel, Balca Arda, Çiğdem Taş Alicenap, Doğuş Algün, Elif Kalkan, Erhan Meydan, Perihan Taş Öz, Varol Yaşaroğlu ve Vikki Bardot yer alıyor.

Ulusal kategorinin jürisi ise Bülent İşbilen, Esennur Sirer, Emre Şen, Erdem Yedekci, Evrim Özlem Kavcar, Eylem Kaftan, İdil Dursun, Mehmet Öztürk, Mustafa Erman Demir, Oğuz Selim Kobaza, Uğur Baloğlu ve Zeynep Çetin Erus'dan oluşuyor.

Festivalin açılış filmi yönetmen Alkan Avcıoğlu'nun tamamen yapay zeka ile ürettiği "Post Truth" adlı yapım olacak.

"Gazze Özel Seçkisi"ne de yer verilecek festivalde, Runway AI ile özel buluşma gerçekleştirilecek.

Erim Şişman, Ömer Safa Umar, Negin Piran ve Bora Taşcı, festival kapsamında atölye çalışmaları düzenleyecek.

Üniversitenin İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda yapılacak tüm etkinlikler ücretsiz ve halka açık olacak. Festival, 11 Aralık'ta 16.00'da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.