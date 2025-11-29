Haberler

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, 100 Veri Katmanını Vatandaşların Erişimine Açtı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, 100 Veri Katmanını Vatandaşların Erişimine Açtı
Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, e-Devlet üzerinden erişilebilen Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda 630 coğrafi veri katmanından 100’ünü vatandaşların kullanımına sundu. Platformda, sığınak alanları, fay hatları, toprak kalitesi ve imar planları gibi birçok veri yer alıyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, e-Devlet üzerinden de erişilebilen Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'ndaki 630 coğrafi veri katmanından 100'ünü vatandaşların kullanımına açtı. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda sığınak alanlarından, fay hatlarına, toprak kalitesinden imar planlarına kadar pek çok alana ilişkin veriler haritalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT iş birliğiyle geliştirilen yerli veri paylaşım sistemi Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların ve kamu kuruluşlarının kullanımına sunuldu. Erişime açıldığında 14 bin kullanıcısı olan platformda, kasım ayı itibarıyla bu sayı 400 bini geçti. Kamu kuruluşları için açık olan 630 coğrafi veri katmanından 100'ü vatandaşların da erişimine açıldı. Afet ve acil durum, çevre, enerji ve farklı yatırım alanlarına ilişkin verilerin haritalandığı sistem vatandaşlardan ilgi görüyor. Vatandaşlar artık yaşadıkları ya da yatırım yapmayı düşündükleri bölgelerdeki imar planlarını, demir yolu hatlarını, liman bağlantı noktalarını ve çevre koruma alanlarını harita üzerinden kolayca görüntüleyebiliyor. Platformda ayrıca milli park sınırları, tabiat parkları, doğal sit alanları ve sulak alan bölgeleri gibi coğrafi veri katmanları da yer alıyor.

YATIRIMCIYA YÖN VERECEK

Platform sayesinde yatırım, enerji ve ulaşım planlaması gibi alanlarda hem kamu kuruluşları hem de vatandaşlar coğrafi veriye kısa yoldan erişebiliyor. Yatırımcılar rüzgar enerjisi santrali alanlarını, biyokütle enerjisi potansiyel bölgelerini, ortofoto verilerini ve organize sanayi bölgelerini harita üzerinden görüntüleyebiliyor. Yeni eklenen coğrafi veri katmanları yalnızca sanayi ve altyapıyla sınırlı kalmıyor. Toprak organik karbon haritası, erozyon ve çölleşme hassasiyet haritaları, milli parklar, tabiat parkları, anıt ağaçlar, kaplıcalar ve mağaralar gibi veriler de coğrafi veri katmanı olarak paylaşılıyor. Vatandaşlar ayrıca meteoroloji istasyonları, nüfus yoğunluğu ve acil durum toplanma alanları gibi günlük yaşamı ilgilendiren bilgilere de kolayca ulaşabiliyor.

İRTİFAK, KİRA, SATIŞ VE YATIRIM TEŞVİK VERİ KATMANI ERİŞİME AÇILDI

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu sayesinde vatandaşlar ve yatırımcılar kira, satış, irtifak hakkı veya yatırım teşvikine konu olan hazine parsellerini coğrafi tabanlı olarak görüntüleyebiliyor. Parsellerin konumu, yüz ölçümü ve ihale tarihi gibi bilgilere erişimi kolaylaştıran sistem sayesinde yatırım kararı veriye dayalı şekilde planlanabiliyor. Kamu kurumları ise bu veri paylaşımıyla, taşınmaz yönetimi, yatırım planlaması ve proje geliştirme süreçlerini hızlandırabiliyor.

Platform, kamu kurum ve kuruluşları için de önemli hizmet kolaylığı sağlıyor. Bölgeye ait deprem riski, heyelan ve çığ tehlike alanları gibi kritik coğrafi veriler, ilgili katmanlar üzerinden hızlıca görüntülenebildiği için olası afet durumlarında daha doğru ve etkin bir şekilde yönetilebiliyor. Kamu kurumları ile yerel yönetimlere ait coğrafi veriler, sistemde yetki bazlı olarak paylaşılıyor. Veri sahipleri tarafından oluşturulan Coğrafi Veri Paylaşım Matrisleri, kullanıcıların erişim düzeylerini belirliyor ve hangi veriye kimin ulaşabileceği bu kurumlar tarafından tanımlanarak denetleniyor. Böylece stratejik nitelikteki verilerin güvenliği sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
title
