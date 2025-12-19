Malatya'dan Türkmenistan'a 50 bin fidan desteği

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde, Malatya Orman Fidanlık Şefliği'nde üretilen 50 bin ardıç, mazı ve selvi fidanı 3 tırla Türkmenistan'a gönderildi.

Elazığ Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Hasırcı, Malatya Orman Fidanlık Şefliği'nde düzenlenen törende gazetecilere, dost ve kardeş ülke Türkmenistan'a 50 bin fidanı göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hasırcı, "Dost ve kardeş ülke Türkmenistan'ın talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından tahsisi gerçekleştirilen 50 bin farklı türdeki fidanı bugün Türkmenistan'a uğurluyoruz." dedi.

Kuraklığa dayanıklı türler seçildi

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Ormancılık Uzmanı Burak Avcıoğlu da, "Bu fidanlar Orta Asya'da orman restorasyonu çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda 50 bin ardıç, mazı ve selvi türlerindeki kuraklığa dayanıklı türlerimizi Türkmenistan'ın farklı bölgelerinde restorasyon çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla göndermiş bulunacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tırlara yüklenen fidanlar Türkmenistan'a uğurlandı.