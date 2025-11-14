Şehit Ramazan Yağız, Harmancık'ta Defnedildi

Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın cenazesi, Bursa'nın Harmancık ilçesinde defnedildi.

Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenin ardından şehit Yağız'ın (38) Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.

Yağız'ın naaşı, buradaki karşılama töreni sonrası cenaze namazının kılınacağı Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çatalsöğüt Mahallesi'ndeki mezarlığı önüne getirildi.

Şehidin eşi Hülya Yağız, annesi Ayşe Yağız, kızları Ayşe Miray Yağız (12) ve Yağmur Yağız (8) ile ablası Fidan Yağız Demir, taziyeleri kabul etti.

Yağız'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Çatalsöğüt Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Yağız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sırası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa milletvekilleriyle diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.