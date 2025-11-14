Haberler

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun cenazesi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde defnedildi.

Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenin ardından şehit Uslu'nun (39) Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Yenişehir Hava Meydan Komutanlığına getirildi.

Uslu'nun naaşı, buradaki karşılama töreni sonrası cenaze namazının kılınacağı Aydınlar Camisi'ne götürüldü.

Cami bahçesinde şehidin babası Ahmet, annesi Fatma ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Göknur Uslu, taziyeleri kabul etti.

Uslu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Uslu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sırası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Muhammet Müfit Aydın, Osman Mesten, Ayhan Salman, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
