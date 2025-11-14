Haberler

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazesi, memleketi Çorum'da defnedildi.

Şehit İbbiği'nin cenazesi, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan Çorum Valisi Ali Çalgan ve protokol üyeleri tarafından alınarak kara yolu ile Çorum'un Yaydiğin köyüne götürüldü.

Burada baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tören öncesi şehidin babası Rüştü İbbiği'ne taziye dileklerini iletti.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit İbbiği'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda top arabasına konuldu.

Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşüyle Çorum Şehitliği'ne götürülen şehit İbbiği'nin cenazesi burada defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı.

