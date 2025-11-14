Türkiye şehitlerini uğurluyor

Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 40 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Merzifon'a gönderilen şehit Kaplan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Buradaki törende şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Protokol üyeleri, evli ve 2 çocuk babası şehit Kaplan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kaplan'ın naaşı, Gümüşhacıköy Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.