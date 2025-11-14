Türkiye şehitlerini uğurluyor

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Daha sonra askeri bando eşliğinde cenaze arabasına taşınan şehitler İnce ve Dolapci'nin cenazesi Cebeci Şehitliği'ne, şehit Kandemir'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı'na götürüldü.

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir'in, şehit eşinin künyesini boynuna taktığı, elindeki fotoğrafını öptüğü ve eşinin kıyafetine sarıldığı görüldü. Bazı şehit yakınları, cenaze aracının geçişi esnasında aracı durdurarak dua etti.