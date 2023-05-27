Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'ne yeni başkan atandı

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi Başkanlığı görevine Fahrettin Öztürk getirildi.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesinde toplamda 24 yıl başkanlık görevi yapan Hayriye Hakyemezoğlu (68) sağlık sorunlarından dolayı görevi bırakacağını genel merkeze bildirerek görevinden ayrıldı. Hakyemezoğlu'nun önerisi üzerine Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi tarafından başkan yardımcısı Fahrettin Özrürk başkan olarak görevlendirildi. Kendi yönetim kurulundan da güven oyu alan Öztürk yeni görevini Hakyemezoğlu'ndan bugün devraldı. Dernek binası önünde üyelerle yemekli toplandı düzenlendi. Başkanlık mazbatasını Fahrettin Öztürk'e teslim eden Hayriye Hakyemezoplu, "Kalp krizi geçirdiğim ve kalbimin yüzde 25'i çalışmadığından başkanlık görevini bırakmak zorunda kaldım. Ancak elimden geldiğince Fahrettin Öztürk'e destek vermeye devam edeceğim" dedi.

Aynı zamanda Fındık Üreticileri ve Meyve Üreticileri Birlik Başkanı, Dünya Türk Kardeşliği Atakum İlçe Başkanı olan Fahrettin Öztürk'ün Samsun Valiliği Zirai Karantina Müdürlüğü İdari İşler Şubesi'nde görev yaparken emekli olduğu, AK Parti Atakum ve 19 Mayıs ilçe yönetiminde 2 dönem görev aldığı öğrenildi.

Görevini bugün devralan ve toplantıda konuşma yapan Fahrettin Öztürk, "Beni bir kısmınız tanır, bir kısmınız tanımaz. Derneğin ilk kurulduğunda 5-10 sene derneğe üyelik ve gidip gelip aktivitelerde bulunduk. Bizim zamanımızda engelliler evlerinden dışarı çıkmıyordu. Biz bunu toplum olarak hep birlikte mücadele ettik geçmiş dönem başkanlarla beraber. Bir süre işim gereği dernekte olmadım. İki senedir de dernekteyim. Yeni görev aldım. Bu görevini de layıkıyla yapmaya çalışacağım" diye konuştu. - SAMSUN