Türkiye Psikiyatri Derneğinden okullarda şiddetin toplumsal ve ruhsal etkilerine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Psikiyatri Derneği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının yalnızca adli ve idari boyutlarıyla değil; çocuk ruh sağlığı, eğitim hakkı ve toplumsal huzur açısından da ele alınması gereken çok yönlü krizler olduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların yalnızca doğrudan etkilenenleri değil, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve sosyal medya üzerinden görüntülere maruz kalan tüm kesimleri yoğun şekilde sarsabileceği belirtildi.

Okulların çocuklar için sadece öğrenme değil, aynı zamanda güven ve gelişim alanları olduğu vurgulanan açıklamada, eğitim ortamlarında ortaya çıkan silahlı şiddetin ebeveynlerin güvenini zedelediği ve toplumda bir "yayılma" etkisi yaratarak korkuyu geniş kesimlere ulaştırabileceği kaydedildi.

Olayların haberleştirilme biçimine azami özen gösterilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şiddetin özendirici veya faile odaklanan şekilde sunulmasının, ruhsal açıdan kırılgan bireyler üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Şiddet olaylarının özendirici, dramatize edici ya da faile dikkat çekici biçimde sunulması, ruhsal açıdan kırılgan bireyler üzerinde olumsuz etkiler doğurabilir. Görsel materyallerin yaygın dolaşıma sokulması, silahın, yöntemin ve olay akışının ayrıntılı biçimde anlatılması ve haberin sık sık tekrarlanması hem travmatik etkileri artırabilir hem de taklit riskine katkıda bulunabilir. Bu tür dönemlerde sorumlu yayıncılık, koruyucu ruh sağlığı yaklaşımının önemli bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

"Sorumlu yayıncılık ilkelerine bağlı kalınmalı"

Saldırıların bazı bireylerde akut stres belirtilerine, uyku sorunlarına ve odaklanma güçlüğüne yol açabileceği hatırlatılan açıklamada, çocuklarla kurulacak iletişimin gelişim düzeyine uygun, dürüst ve sakin olması gerektiği ifade edildi. Çocukların okula dönüş sürecinin "hiçbir şey olmamış gibi" geçiştirilmemesi, rehberlik ve destek adımlarının titizlikle planlanması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, yetkili kurumlara okullarda şiddetin önlenmesine yönelik politikaların ivedilikle güçlendirilmesi, medya kuruluşlarına ise sorumlu yayıncılık ilkelerine bağlı kalınması çağrısında bulunuldu.

"Ruhsal açıdan zorlanan, korku, çaresizlik, yoğun kaygı, uyku bozukluğu, sürekli tetikte olma, kendine ya da başkasına zarar verme düşünceleri yaşayan herkesin

gecikmeden profesyonel destek alması gerekmektedir. Erken destek, krizlerin derinleşmesini önleyebilir." ifadesine yer verilen açıklamada, şiddetin olağanlaştırılmadığı, çocukların ve eğitim emekçilerinin korunduğu bir toplumsal iklimin mümkün olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
