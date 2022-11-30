Türkiye Prestij Ödülleri'nde Haberler.com'a anlamlı ödül

Hizmet Organizasyon tarafından düzenlenen Türkiye Prestij Ödülleri'nin 2022 ayağında Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi Haberler.com "Yılın En İyi Haber Sitesi" ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi Haberler.com, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ödüle layık görülmeye devam eden Haberler.com ekibi son olarak Hizmet Organizasyon tarafından düzenlenen Türkiye Prestij Ödülleri'nin 2022 ayağında onore edildi.

"YILIN EN İYİ HABER SİTESİ"

İş, sanat, medya ve magazin dünyasından önemli isimleri bir araya getiren gecede "Yılın En İyi Haber Sitesi" ödülüne Haberler.com layık görüldü. Ödülü, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, Haber Müdürleri Ayça Elal ve Olgun Kızıltepe ile ekip arkadaşları adına Gündem Editörü Barış Yahya Çinçin aldı.

"YOLCULUĞUMUZ DAHA DA YUKARIYA DOĞRU DEVAM EDECEK"

Ödül töreni nedeniyle duygularını dile getiren Barış Yahya Çinçin, "Genç gazetecilerin önünü her daim açan Haberler.com ailesine teşekkür ediyorum. Kurumumuzun başarı yolculuğu daha da yukarıya doğru devam edecek" dedi.