Türkiye, Peru'ya Moche Kültürüne Ait Tarihi Kolye İade Etti

Türkiye, Peru'nun kuzey kıyılarında antik dönemde hüküm süren Moche (Mochica) kültürüne ait tarihi kolyeyi iade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede örnek bir süreci daha tamamlayarak, antik dönemlerde Peru'nun kuzey kıyılarında yaşayan Moche uygarlığına ait kolyeyi, resmi törenle Peru'ya teslim etti.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto de Las Casas Diaz katıldı.

Yazgı törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Peru'nun kültür varlığı kaçakçılığına karşı ortak tehditlerle mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bu eser yalnızca bir takı değil, bir medeniyetin hafızasıdır. Onu ait olduğu topraklara teslim etmek, insanlığın ortak hafızasını onarma yolunda atılmış anlamlı bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Yazgı, UNESCO 1970 Sözleşmesi çerçevesinde yürütülen iade sürecinin iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirdiği belirtti.

Peru Büyükelçisi de Las Casas Diaz ise Türkiye'nin gösterdiği hızlı ve etkin işbirliği için teşekkür ederek, "Bu kolyenin iadesi, yalnızca resmi bir prosedür değil, aynı zamanda dostluğun ve kültürel anlayışın da güçlü bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi, Moche kültürünün Peru'nun kimliğinin ve ulusal gururunun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

İade süreci, Peru ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına denk geldi

İade edilen kolyenin, 1960'lı yıllarda bir Türk vatandaşı tarafından Peru'dan getirildiği ve 2021'de yetkililere başvurularak, orijinalliğinin araştırılmasının talep edildiği öğrenildi.

Peru Kültür Bakanlığı uzmanlarınca yapılan bilimsel incelemeler sonucunda, eserin Moche kültürüne ait olduğu tespit edildi.

Eseri elinde bulunduran Türk vatandaşı, kolyenin Peru'da koruma altında olduğu bilgisine ulaşmasının ardından iade sürecini gönüllü olarak başlattı.

Kolye, 23 Ocak 2025'te Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilerek koruma altına alındı.

İade sürecinin, Peru ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına denk gelmesi de bu işbirliğine sembolik bir anlam kazandırdı.