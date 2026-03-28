Türkiye Noterler Birliğince Ankara'da hatıra ormanı oluşturuldu

Türkiye Noterler Birliği (TNB), Ankara'nın Ayaş ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

TNB'den yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Ankara Bölge Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında Ayaş'ta hatıra ormanı tesis töreni yapıldı.

Törene, TNB Vakfı Başkanı Uğur Uysal, TNB Başkanı Serdar Arat, Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdullah İstemez ve Ahmet Alıcı ile OGM personelleri katıldı.

Uğur Uysal, vakıf olarak ülkenin oksijen depoları olan ormanlara çok daha ihtiyacı olduğunu, ve katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Uysal, "Ağaç dikmek hem medeniyetimizde hem dinimizin bir gereği olarak 'kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz' düsturu ile hareket ediyoruz. Daha fazla yeşil, daha fazla hedefimiz vakıf olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.