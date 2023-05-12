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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Silivri'de tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Silivri'de tanıtıldı

Güncel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Kapadokya" modeli, Silivri 19 Mayıs Meydanı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Kapadokya" modeli, Silivri 19 Mayıs Meydanı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, otomobilin önünde ve içinde fotoğraf çektirdi.

Deneme sürüşü gerçekleştiren AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, Togg'un Türkiye'nin uzun yıllar hasret kaldığı bir proje olduğunu söyledi.

Togg'un yapımında emeği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini sunduklarını dile getiren Pamuk, "Ayrıca buna vesile olan '5 babayiğit' dediğimiz babayiğitleri de unutmamamız gerek. Onlar bu işin altına ellerini değil gövdelerini koydular." dedi.

Kaynak: AA / Alparslan Ermiş - Güncel

Kapadokya Türkiye Silivri TOGG Güncel Haberler

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