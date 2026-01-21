Haberler

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Dönmez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Dönmez, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükelçi Gürsel Dönmez, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' yarışmasında fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde oy kullandı. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Dönmez, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Büyükelçi Dönmez, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde oyunu Erçin Ertürk'ün fotoğrafladığı "Güneşten kopan" karesinden yana kullanan Dönmez, "Spor" kategorisinde ise Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını oyladı.

Dönmez, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in çektiği "İlk seferinde" fotoğrafına oy verirken, "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı fotoğrafını seçti.

-? ?Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti

Günler sonra Beştepe'de kritik görüşme! 1 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Terör örgütünden temizlenen bölgeye koştular! Evlatlarını bekleyenler var

Müjdeli haberi alınca o kapıya koştular! Evlatlarını bekleyenler var
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu