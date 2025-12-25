Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Begeç'ten, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'na taziye ziyareti

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Genelkurmay Başkanlığı görevine vekaleten atanan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salah Nemruş'u ziyaret ederek Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziyelerini sundu.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında Büyükelçi Begeç'i kabul ettiği belirtildi.

Begeç'in ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı görevine vekaleten atanan Nemruş'u ziyaret ederek başsağlığı dilediği ve Libya Dışişleri Bakanlığında açılan taziye defterini imzaladığı kaydedildi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığından yapılan açıklamada da Begeç'in Menfi ile görüşmesinde Libya askeri heyetinin hayatını kaybettiği trajik olay nedeniyle Türkiye'nin taziyelerini Menfi'ye ve kardeş Libya halkına ileterek bu acı olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği aktarıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.