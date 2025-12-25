Haberler

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Begeç'ten, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'na taziye ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya'da düşen uçakta hayatını kaybeden askeri heyet için Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Genelkurmay Başkanlığı'na vekalet eden Salah Nemruş'u ziyaret etti, taziyelerini sundu.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Genelkurmay Başkanlığı görevine vekaleten atanan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salah Nemruş'u ziyaret ederek Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziyelerini sundu.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında Büyükelçi Begeç'i kabul ettiği belirtildi.

Begeç'in ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı görevine vekaleten atanan Nemruş'u ziyaret ederek başsağlığı dilediği ve Libya Dışişleri Bakanlığında açılan taziye defterini imzaladığı kaydedildi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığından yapılan açıklamada da Begeç'in Menfi ile görüşmesinde Libya askeri heyetinin hayatını kaybettiği trajik olay nedeniyle Türkiye'nin taziyelerini Menfi'ye ve kardeş Libya halkına ileterek bu acı olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği aktarıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Arda Güler'e benzeyen kız viral oldu: Yapay zeka değilim

Sosyal medya onu konuşuyor: Yapay zeka değilim
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Baba vahşetinde korkunç detaylar! Çocuklarının ağızlarını yastıkla kapatıp ateş etti

Baba vahşetinde korkunç detay! Çocuklarının ağızlarını kapatıp...
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda