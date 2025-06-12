Türkiye'nin Terörle Mücadele Kararlılığı Vurgulandı

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Milli Savunma Bakanlığı, YPG/SDG'nin Suriye yönetimi ile entegrasyon sürecinin suiistimaline karşı hiçbir taviz vermeyeceklerini ve terörle mücadelede kararlılıklarının sürdüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye yeni yönetimi ile entegrasyon sürecinin suistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin soruları yanıtlayan kaynaklar, "Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması

Kaynaklar, Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması'nın Hafter tarafının da incelemeye aldığına dair haberle ilgili sorular üzerine, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası her iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyan, hakkaniyet temelli bir anlaşmadır. Bahse konu Mutabakat Muhtırasında deniz alanları belirlenirken, ana karalar arası ortay hat esas alınmış, Libya'nın hakları diğer ülkelerin maksimalist taleplerinin aksine tam manasıyla korunmuştur. Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya ile tarihi bağlara dayanan müttefikliğimiz denizlerle de tescillenmiştir. Hafter tarafının da bunu incelemeye almasını olumlu karşılıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin ise "Türkiye olarak temel gayemiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanmasıdır. Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suiistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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