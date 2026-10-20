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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Zeydan ile basın ve medya iş birliğini görüştü

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Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede basın, medya ve iletişim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı, ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdim edildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Basın Başdanışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde gerçekleşen görüşmeye, Büyükelçilik Müsteşarı Sarp Erzi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Mehmet İhsan Özdemir eşlik etti. Suriye tarafından ise görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası Sorumlusu Abdürrezzak Şemsüddin hazır bulundu.

Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasında basın, medya ve iletişim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak çalışmaların artırılması konuları görüşüldü.

Ziyaretin bitiminde Büyükelçi Yılmaz ile Basın Başdanışmanı Zeydan birbirlerine hediye takdim etti.

Kaynak: AA
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