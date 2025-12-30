Haberler

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, güven mektubu örneğini Suriye Dışişleri Bakanı'na sundu

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye güven mektubu örneğini sundu. Yılmaz, iki ülke arasındaki bağları güçlendirme amacıyla çalışacaklarını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine atanan Nuh Yılmaz'ın sunduğu güven mektubu örneğini, Dışişleri Bakanı Şeybani'nin kabul ettiğini duyurdu.

Büyükelçi Nuh Yılmaz da sosyal medyadan, güven mektubu örneğini Şeybani'ye sunduğunu paylaştı.

Yılmaz, "Anı olarak yeni Suriye'yi simgeleyen özel seri numaralı Suriye lirasını bana takdim eden Bakan Esad Hasan Şeybani'ye nazik kabulleri için teşekkür ederim. Komşumuz kardeş ülke Suriye ile bağlarımızı daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
