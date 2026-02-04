Suriye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Kökcan'ı Kabul Etti
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan ile buluşarak Suriye'deki insani yardım çalışmalarını değerlendirdi.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Büyükelçimiz Dr. Nuh Yılmaz, Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan'ı Büyükelçiliğimizde kabul etmiş ve çalışmaları hakkında bilgi almıştır. Türk Kızılay'ın Suriye'deki faaliyetlerini takdir ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz."
Kaynak: ANKA / Güncel