Suriye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Kökcan'ı Kabul Etti

Güncelleme:
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan ile buluşarak Suriye'deki insani yardım çalışmalarını değerlendirdi.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Büyükelçimiz Dr. Nuh Yılmaz, Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan'ı Büyükelçiliğimizde kabul etmiş ve çalışmaları hakkında bilgi almıştır. Türk Kızılay'ın Suriye'deki faaliyetlerini takdir ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
