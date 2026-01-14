Haberler

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Halep'i ziyaret etti

Güncelleme:
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'nin Halep kentine resmi bir ziyarette bulundu ve Halep Valisi Azzam Garip ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'nin Halep kentine ziyarette bulundu.

Yılmaz, Halep Valilik Binası'nda Halep Valisi Azzam Garip ile bir araya geldi.

Garip, Büyükelçi Yılmaz'ı ve Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz'i Valilik Binası kapısında karşıladı.

Büyükelçi Yılmaz, Vali Garip ile yaptığı görüşmede Halep'i ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
