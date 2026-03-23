Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde bayramlaşma programı yapıldı

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen'in ev sahipliğindeki bayramlaşma programına, resmi bir program için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram ile büyükelçilik ve bağlı kuruluşlarda çalışanlar katıldı.

Büyükelçi Ülgen, burada yaptığı konuşmada, bayramın hemen ertesinde bir araya geldiklerini belirterek, davetlilerin geçmiş bayramını kutladı.

Bir sene önce Ramazan Bayramı ile Roma'daki görevine başladığını hatırlatan Ülgen, "İnşallah önümüzdeki günler, ülkemize layık Türkiye-İtalya ilişkilerinde mihenk taşı diyebileceğimiz anlara şahitlik ettiğimiz günlere gebedir." dedi.

Ülgen, Türkiye'nin bölgesinin ve dünyanın çok üzücü günlerden geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye ve İtalya iki güçlü, müttefik, Akdeniz'in güçlü ortakları olarak her konuda görüş alışverişi yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde hem askeri kanatta, hem de teknoloji, sanayi, kültür ve dış politika gibi birçok alanda İtalya ile ilişkilerimiz güçlenerek sürecek. İnşallah bölgemiz için, dünyamız için barışa doğru güven veren adımları iki ülke birlikte atacağız."

Orgeneral Tokel ise bu yıl Roma'da yapılan Afrika Kara Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na davet edildiklerini belirterek, "Tabii çok anlamlı bizim için. Afrika'da 2003 yılından beri girişimlerimiz hızla devam ediyor. Dolayısıyla biz de Kara Kuvvetleri Komutanı olarak burada bulunarak Afrika'ya hangi katkılarda bulunabiliriz, onun fikir alışverişi içerisinde bulunduk. Bu, bayramın ertesi gününe denk geldi. Ben hepinizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah gelecekte bütün güzellikler, barış içinde bütün dünyamızda, Türkiye'mizde olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ülgen ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, tek tek büyükelçilik çalışanlarının bayramını kutladı.

Orgeneral Tokel, ayrıca büyükelçilik özel defterini imzaladı.