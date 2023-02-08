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Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya indirildi

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- Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya indirildi Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yarıya indirildi.

- Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya indirildi

PEKİN - Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yarıya indirildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından ilan edilen 7 günlük milli yas dolayısıyla Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki bayraklar yarıya indirildi. Bu çerçevede Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı da yarıya indirildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cenk Özkömür - Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Pekin Güncel Haberler

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