Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya indirildi Güncel Haberler - Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya indirildi Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yarıya indirildi. - Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya indirildi PEKİN - Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yarıya indirildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından ilan edilen 7 günlük milli yas dolayısıyla Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki bayraklar yarıya indirildi. Bu çerçevede Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı da yarıya indirildi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cenk Özkömür Kahramanmaraş Türkiye Pekin Güncel Haberler

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