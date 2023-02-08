Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya indirildi
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- Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya indirildi Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yarıya indirildi.
- Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya indirildi
PEKİN - Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yarıya indirildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından ilan edilen 7 günlük milli yas dolayısıyla Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki bayraklar yarıya indirildi. Bu çerçevede Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı da yarıya indirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cenk Özkömür - Güncel