Haberler

Pekin'de Türk vatandaşları bayramlaştı

Pekin'de Türk vatandaşları bayramlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, büyükelçilikte düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi. Ünal, 2026-2035 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında 'Milli Aile Haftası'nı kutladı.

Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları, Pekin Büyükelçiliği'nde bayramlaştı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, büyükelçilik personeli, Türk kurumlarının temsilcileri ve aileleriyle bir araya geldi.

Ünal, buradaki hitabında, katılan herkesin bayramını kutladı, bu vesileyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Ünal, bu çerçevede her yıl mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanmasına karar verildiğini belirtti.

Ünal, "Milli Aile Haftası'nın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı ile aynı günlere denk gelmesini ayrıca çok anlamlı buluyoruz." dedi.

Bayramlaşmanın ardından konuklara çay ve kek ikram edildi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

VakıfBank'ta bir devir sona erdi

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'de ilk büyük toplantı! Tarih belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de 'maaşlar donduruldu' iddialarına yanıt

Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddiasına yanıt
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Şafak vakti gözaltına alınan başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti