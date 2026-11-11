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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığını ziyaret etti

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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına ziyarette bulundu.

Büyükelçi Başçeri'yi KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, başkan yardımcıları Adil Rumi Şahbaz ile Seyit Gökhan Kahyaoğlu, koordinatörler ve şube müdürleri karşıladı.

Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirilmesinin ardından Büyükelçi Başçeri'ye, sivil savunma personeli tarafından Tarih Koridoru'nda teşkilatın tarihsel sürecine ilişkin bilgi verildi.

Protokol defterinin imzalanmasından sonra Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bölge müdürlerinin katılımıyla çevrim içi brifing verildi.

Başçeri, daha sonra Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye'den gelen gaziler ve şehit yakınlarıyla buluştu.

Büyükelçi Başçeri, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve varoluş mücadelesine destek veren, bu uğurda yaralanıp gazi olan kahramanlarla, 52 yıl sonra, Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığını taçlandırdığı KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının tesislerinde bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Muharebe alanlarının korunmasının ve bu alanlarda yaşananların gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirten Başçeri, içinde bulunulan coğrafyada hakikatler dile getirilmediğinde gerçek olmayan söylemlerin gerçekmiş gibi algılanabildiğini ifade etti.??????? Başçeri, "Onun için hafızaya çok ciddi ihtiyacımız var." dedi.

Kaynak: AA
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