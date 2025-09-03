Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan Göreve Başladı
Fatma Ceren Yazgan, Hollanda'da Kral Willem Alexander'e güven mektubunu sunarak Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği görevine resmen başladı. Törende Türkiye'nin başkonsolosları ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, resmen göreve başladı.
Yazgan, Noordeinde Sarayı'nda yapılan törende Hollanda Kralı Willem Alexander'e güven mektubunu sundu.
Güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayan Yazgan, Kral'ın yanı sıra ülkedeki Türkiye'nin başkonsolosları ve büyükelçilik çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Lahey'de görev süresi dolan ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine ataması yapılan Selçuk Ünal'dan boşalan Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne Büyükelçi Yazgan atanmıştı.
