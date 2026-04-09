Türkiye'nin kültürel mirası ve mutfak geleneği Kahire Büyükelçiliğinde Mısırlıların beğenisine sunuldu

Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'in mutfak kültürleri ve tarihi değerleri uluslararası davetlilere tanıtıldı. Özel menüyle katılımcılara Anadolu'nun köklü kültürel mirası ve misafirperverlik geleneği deneyimletildi.

Türkiye'nin zengin kültürel mirası ve köklü mutfak geleneği, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Mısırlılara tanıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği konutunda, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in eşi Ayşen Balçık Şen'in ev sahipliğinde gastronomi ve kültür gecesi düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını ve köklü mutfak geleneğini uluslararası davetlilerle buluşturdu.

Medeniyetlerin kesişim noktası olan Anadolu'nun üç kadim şehri Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin, yalnızca zengin mutfak kültürleriyle değil tarihleri, insan hikayeleri ve kültürel birikimleriyle de tanıtıldı.

Katılımcılar, bu üç şehrin binlerce yıllık medeniyet mirasını aynı sofrada deneyimleme fırsatı buldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Koordinatörü ve Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı, ödüllü aşçı Doğa Çitci tarafından hazırlanan özel menü, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Menüde zeytinyağlı kuru dolma, etli çiğ köfte, yuvarlama, içli köfte, Ali Nazik, Urfa kebabı ve malzemeleri Gaziantep'ten özel olarak getirilip hazırlanan baklava yer aldı.

Program kapsamında ayrıca, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'e özgü kültürel değerlerin tanıtıldığı bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterimde; Gaziantep'in Zeugma Antik Kenti, fıstığı, baklavası ve kutnu kumaşı; Şanlıurfa'nın Göbeklitepe ve Karahantepe arkeolojik alanları, sıra gecesi geleneği ve isot biberi; Mardin'in taş evleri, telkari sanatı ve bakırcılık geleneği izleyicilere aktarıldı.

Katılımcılar, gecede gastronomi deneyiminin yanında Anadolu'nun köklü kültürel mirasına, kadın emeğine ve misafirperverlik geleneğine de yakından tanıklık etti.

Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve gastronomi alanındaki güçlü mirasını uluslararası platformda tanıtmayı amaçlayan etkinlik katılımcıların beğenisini topladı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
