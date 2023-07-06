Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen, Türkiye-Mısır ilişkilerindeki yeni dönemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye-Mısır ilişkilerine atfen, "Artık bu yeni dönemde, 10 yıllık aradan sonra iki kardeş milletin tekrar kavuşması, kucaklaşması ve her alanda birbirini desteklemesi, dayanışmasının zamanı geldi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye- Mısır ilişkilerine atfen, "Artık bu yeni dönemde, 10 yıllık aradan sonra iki kardeş milletin tekrar kavuşması, kucaklaşması ve her alanda birbirini desteklemesi, dayanışmasının zamanı geldi." dedi.

Büyükelçi Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçilik seviyesine çıkarılmasının ardından ikili ilişkiler, ekonomik hedefler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi arasında gerçekleşmesi beklenen zirveye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin hiçbir zaman tamamen kesilmediğini, sadece maslahatgüzar seviyesine indirildiğini ifade eden Şen, bu süreci "10 yıllık bir fasıla" olarak nitelendirdi.

Yeniden karşılıklı büyükelçilerin atanmasının "bin yılı aşkın ortak tarihi bulunan iki kardeş millet için önemli bir dönüm noktası" olduğunu belirten Şen, "Artık bu yeni dönemde, 10 yıllık aradan sonra iki kardeş milletin tekrar kavuşması, kucaklaşması ve her alanda birbirini desteklemesi, dayanışmasının zamanı geldi. Diplomatik ilişkilerin seviyesinin normal hale getirilmesi, yani büyükelçiler düzeyine çıkartılması da bu anlama geliyor." ifadelerini kullandı.

Şen, iki ülkenin halkları, kurumları ve özel sektörlerinin bundan sonraki süreçte verilen siyasi kararlar çerçevesinde her türlü işbirliği imkanını daha rahat bir şekilde değerlendirebileceğini ve bunun sahada iki ülkenin menfaatine çok önemli sonuçları olacağını söyledi.

Ticaret hacminin 10 yılda 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Ticari ilişkilere de değinen Büyükelçi Şen, gelecek 10 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi.

Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin 2022'de 9,7 milyar dolara ulaşarak bir rekora imza atıldığını aktaran Şen, bunda son bir yılda yavaş yavaş sıcaklaşan ilişkilerin de etkisinin olduğunu kaydetti. Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, geçtiğimiz fasıla diye tabir edebileceğimiz dönemdeki zorluklara, siyasi müşkilata rağmen ticaretin devam ettiğini gösteriyor. Elbette ki ticaret bütün kanallar açık olsa bile siyasi ortamdan ister istemez etkileniyor. Yani demek ki geçtiğimiz 10 yılda bu şartlarda bu kadar olumlu ilerleme sağlanmış iken siyasi ortamın normalleştiği, iyi hale geldiği bir süreçte bunun çok daha ilerisini görmemiz beklenecektir."

Büyükelçi Şen, vizelerin kaldırılmasının ardından ilerleyen dönemde Türkiye'den Mısır'daki ticaret fuarlarına ilginin artmasını beklediğini belirterek, "Çok daha yoğun bir şekilde ticaret heyetlerimiz, ekonomi heyetlerimiz, özel sektörden, kamudan buraya hem siyasi ortamın olumlu etkisiyle hem de vizenin kalkmış olmasının sağladığı avantajla rahatlıkla ve çok daha büyük rakamlarla gelip gidecekler." dedi.

Ticaret hacminin yavaş yavaş istikrarlı bir şekilde yükseleceğini öngördüğünü ve bunun için her türlü altyapının hazır olduğunu söyleyen Büyükelçi Şen, "Benim şahsi hedefim, beklentim, öngörüm 10 yıl içerisinde karşılıklı ticaret hacminin 20 milyar dolara ulaşacağı yönünde." diye konuştu.

"Türkiye Mısır'ın en büyük ihracat pazarı"

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen, ticari ilişkilere dair değerlendirmeleri çerçevesinde Türkiye'nin Mısır'ın ihracatında ilk sırada yer aldığına dikkati çekti.

Şen, "Türkiye Mısır'ın en büyük ihracat pazarı. Geçen sene böyle oldu, 2022 yılında. İlk 3 aylık rakamlar Mısır İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. 800 milyon dolar civarında ihracatı var Mısır'ın Türkiye'ye. Yani Türkiye yine 1 numara olmaya devam ediyor." dedi.

Mısır'daki Türk yatırımlarının hız kazanarak devam edeceğini dile getiren Şen, ülkedeki mevcut büyük Türk firmalarının önemli başarılara imza atarak Mısır ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunduklarını söyledi.

Mısır'da kapatılan bazı Türk kurumlarının yeniden açılmasına yönelik müzakereler sürüyor

Büyükelçi Şen, geçen yıllarda Mısır'da kapatılan AA, TRT, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) İskenderiye temsilciğinin yeniden açılmasını arzuladıklarını ifade etti.

Bu konudaki müzakerelere devam edileceği bilgisini paylaşan Şen, şunları söyledi:

"Arzu ediyoruz, bu arzumuzu ve düşüncemizi paylaştık, paylaşıyoruz Mısır tarafıyla. Onların da olumlu ve yapıcı bir yaklaşım içinde oldukları izlemine sahibim. Bu konuları konuşmaya, müzakere etmeye devam edeceğiz Mısır tarafıyla ve temennimiz, arzumuz, beklentimiz de Anadolu Ajansının, TİKA'nın, TRT'nin ve Yunus Emre Enstitüsünün İskenderiye temsilciliğinin dönmesidir, karşılıklı her iki ülkenin de yararına olacak şekilde güzel, anlamlı faaliyetlerde bulunmasıdır. Dolayısıyla bu konudaki çalışmalarımız devam ettireceğiz. Her düzeyde gündeme getireceğiz. Bu konularda mesafe alacağımıza inanıyorum."

"Kararı verilmiş bir zirvenin gerçekleşmesi tamamen bir zaman ve hazırlık meselesi"

Büyükelçi Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi arasında gerçekleşmesi beklenen zirveye de değindi.

Şen, "Bu zirvenin yapılması zaten kararlaştırılmış bir husus. Büyükelçilerin atanması, diplomatik ve protokol olarak önemli bir aşamaydı liderler toplantısı açısından. Dolayısıyla artık kararı verilmiş bir zirvenin, toplantının, ziyaretin gerçekleşmesi tamamen bir zaman ve hazırlık meselesi." ifadeleri kullandı.

Zirvenin tarihine ilişkin net bir detay vermeyen Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dışişleri Bakanlarımızın talimatları ışığında bu hazırlığın yapılması gerekiyor. Ama ben uzun bir zaman alacağını düşünmüyorum. Bu ziyaret elbette ki ya Kahire'de olacak ya da Ankara'da olacak kuşkusuz. Hamdolsun bu aşamalara geldik."