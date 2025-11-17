Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda Kahire Film Festivali'ne katılan Türk delegasyonu onuruna resepsiyon verildi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde, 46. Uluslararası Kahire Film Festivali'ne katılan Türk delegasyonu onuruna bir resepsiyon düzenlendi.

Kahire Uluslararası Film Festivali'nin Altın Piramit Ödülü'nün sahibini seçmek üzere, Uluslararası Uzun Metrajlı Film Jürisi'nin başkanlığını ünlü Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlendi.

Bu yıl Türkiye'nin festival katılımı "Turkish Spotlight" adı altında düzenleniyor. Turkish Spotlight seçkisinde "Kanto", "Bildiğin Gibi Değil" ve Türkiye'nin Oscar adayı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmleri yer alacak; film ekipleri ve oyuncuları gösterimlere katılacak.

Uluslararası En İyi Film kategorisinde iki Türk yapımı, "Aldığımız Nefes" ve "Öldürdüğümüz Şeyler" yarışacak. Bunun yanı sıra "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" adlı kısa film gösterimi de yapılacak.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından Türk delegasyonu onuruna dün akşam Büyükelçilik konutunda verilen resepsiyona Türk heyetinde bulunan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, yönetmen Nuri Bilge Ceylan ile tanınmış oyuncuların yanı sıra Kahire Film Festivali Başkanı Hüseyin Fehmi'nin de aralarında bulunduğu Mısır sanat ve kültür dünyasından önde gelen sanatçılar, aktörler ve aktrisler yer aldı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Kahire Film Festivali'nin Mısır'a geldiği ilk günden itibaren Başkan Hüseyin Fehmi ile temas kurarak zengin kültürel ve sanatsal birikime sahip iki ülke arasında gönül köprülerinin sanat ve kültür yoluyla kurulmasını arzu ettiğini, bu yaklaşımın Hüseyin Fehmi tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Bugün bu rüyasının gerçekleştiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Şen, Türkiye'nin bu yılki festivale kapsamlı şekilde katılmasına yönelik katkıları dolayısıyla Başkan Fehmi'ye özel teşekkürlerini iletti.

Mısır'ın Kahire Uluslararası Film Festivali'nin bölgede ve dünyada prestijli festivaller arasında yer aldığına dikkati çeken Büyükelçi Şen, bunun 1930'lu ve 1940'lı yıllarda bölgeyi etkileyen, adeta kasıp kavuran Mısır sinemasının gücünden kaynaklandığını ifade etti.

Mısır sinemasının büyük yönetmenler ve yıldızlar yetiştirdiğini, 1930'lar, 1940'lar ve 1950'lerde Türk sinemasını ve müziğini yakından etkilediğini vurguladı.

1970'lerden itibaren ise Türk sinemasının ve televizyonunun yavaş yavaş filizlenip büyümeye başladığını dile getiren Büyükelçi Şen, bugün tüm dünyada Türk dizilerinden söz edilmesinin yanında güçlü bir Türk sineması geleneğinin de bulunduğunu belirtti.

20. yüzyılda gerçekleşen bu tarihi ve kültürel etkileşim sayesinde iki sinema geleneğinin birbirine akraba olduğunu ifade eden Şen, eski Mısır filmlerine bakıldığında sanki Türk filmlerine bakılıyormuş izlenimi hissettiğini, iki sinema kültürünün birbirini yakından takip ederek etkileşime girdiğini söyledi.

Önümüzdeki dönemde iki ülkenin ortak tarih ve kültürünü yansıtan pek çok etkileyici hikayenin sinema ve televizyon dizilerine ortak yapımlar yoluyla uyarlanmasını ümit ettiğini belirten Büyükelçi Şen, bu bağlamda ilk öneri olarak, romanı üzerinde bir Mısırlı yazarın çalıştığı "Zeynep Kamil Hanım" hikayesinin ortak yapım bir filmle sinemaya taşınmasını arzu ettiğini ifade etti.

Bununla birlikte, bunun tek hikaye olmadığını, benzer yüzlerce ortak hikaye bulunduğunu dile getiren Şen, Mısır sinemasının dünyaya Ömer Şerif gibi bir aktör, Yusuf Şahin gibi bir yönetmen ve Ümmü Gülsüm gibi büyük bir ses kazandırdığını, tüm bu sanatçıların Türk sinema ve sanat çevrelerinde yakından bilindiğini ve saygı gördüğünü ifade etti.

Ayrıca Türk müziğinin büyük isimlerinden Müzeyyen Senar'ın Mısır'a gelerek Zamalek Adası'nda Ümmü Gülsüm'ün konuğu olduğunu öğrendiğini belirten Şen, Ümmü Gülsüm'ün Türk müzisyen ve sanatçılarıyla da etkileşim kurduğunu dile getirdi.

Bölgede sinema geleneği olan üç büyük ülkenin Mısır, Türkiye ve İran olduğunu belirten Büyükelçi Şen, tarih boyunca olduğu gibi bundan sonra da bu ülkelerin; özellikle Türkiye ile Mısır'ın, ticaret ve sanayi alanlarında olduğu gibi sinema sanatında da birbirini izlemeye, örnek almaya ve etkilemeye devam edeceğini söyledi.

Şen, bu zenginliğin gelecekte de en iyi şekilde değerlendirilerek karşılıklı sanatsal ve kültürel alışverişlerin festivaller ve ortak yapımlar yoluyla sürmesini temenni ettiğini ifade etti.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ı tebrik eden Şen, Ceylan'ın Uluslararası Kahire Film Festivali jürisinin başkanlığını üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Resepsiyonda konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven de festivale Türkiye'nin bu yıl tarihi bir katılım gerçekleştirmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülke sinemaları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Son olarak konuşan Kahire Film Festivali Başkanı Hüseyin Fehmi ise Büyükelçi Şen ile olan yakın diyaloglarına atıfta bulunarak, bu yıl Türkiye'nin festivaldeki katılımının ve Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanlığının tarihi önem taşıdığını, bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek Mısır ve Türk sinemaları arasındaki iş birliğinin devam etmesini temenni etti.

12–21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 46. Kahire Film Festivali'ne Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Televizyon ve Sinema Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) organizasyonuyla katılıyor; Türk heyetine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü ve yapımcı Birol Güven başkanlık ediyor.