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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan'da öğrenim gören Türk öğrencilerle bir araya geldi

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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan'da öğrenim gören Türk öğrencilerle bir araya geldi. Büyükelçilik binasında düzenlenen programda, Paçacı öğrencilerle sohbet etti ve sorunları hakkında konuştu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan'da öğrenim gören Türk öğrencilerle bir araya geldi.

Paçacı, Büyükelçilik binasında düzenlenen programda, Pakistan'daki üniversitelerde öğrenim gören Türk öğrencilerle görüştü.

Büyükelçi Paçacı, üniversitede okudukları bölümler hakkında öğrencilerle sohbet etti.

Programa ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Paçacı, bu görüşmeyi uzun zamandır gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Paçacı, sohbet ettiği öğrenciler arasında 2019 ve sonrasında gelenler olduğunu belirterek, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerle karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında konuştuklarını vurgulayan Paçacı, aynı toplantıyı tekrar düzenlemek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Paçacı Büyükelçilik Pakistan Türkiye Diplomasi Dünya Güncel Haberler

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