Türkiye'nin İnsani Yardım Taşıyan 2. İyilik Gemisi Sudan'a Ulaştı

PORT Türkiye'nin Sudan'a sağladığı insani yardım taşıyan "2. İyilik Gemisi" Port Sudan Limanı'na ulaştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından gönderilen "2. İyilik Gemisi", 1605 ton gıda, giyim ve hijyen malzemeleri içeriyor.

Port Sudan Limanı'nda yapılan gemi karşılama törenine, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Enes Arıkan, Sudan İnsani Yardım Komiseri Selva Adem ve yerel yetkililer katıldı.

Büyükelçi Yıldız, törenin ardından AA muhabirine, bu yardım gemisinin göreve başladığı tarihten bu yana gönderilen dördüncü gemi olduğunu belirterek, bunlardan ikisinin AFAD koordinasyonunda ulaştırıldığını, şimdi ise İHH'nin ikinci gemisini karşıladıklarını ifade etti.

Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından iyi haberlere ihtiyaç olduğunu anlatan Yıldız, "Böyle bir geminin Sudan'a gelmesi hem bize hem Sudanlılara moral veriyor. Hartum'un kurtarıldığı bir dönemde Sudanlıların bize ihtiyaçları var." dedi.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Arıkan ise Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri devam eden çatışmaların yol açtığı insani krize dikkati çekerek, İHH olarak "Rotamız Sudan, Yükümüz İyilik" sloganıyla yardım seferlerine başladıklarını söyledi.

Arıkan, "Türk halkının yardımları ile bugün 2. İyilik Gemimizi Sudan'a ulaştırdık. Daha önce toplam 211 konteynerden oluşan insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırmış ve dağıtımlarını gerçekleştirmiştik. Bugünkü gemimizle 110 konteynerden oluşan insani yardım malzemesi Sudan'a ulaşmış oldu. Yerel otoritelerle Sudan'ın farklı eyaletlerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Yardımların, gıda, giyim, hijyen, barınma ve temel ihtiyaçlar malzemesini kapsadığına işaret eden Arıkan, bu tür "iyilik seferlerinin" devam edeceğinin altını çizdi.

Sudan İnsani Yardım Komiseri Adem ise Türkiye'ye çok teşekkür ederek yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını vurguladı.