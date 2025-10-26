Türkiye'nin İnsani Diplomasi Çalışmalarıyla 17 Güney Afrika Vatandaşı Ülkelerine Dönüyor

Suriye'de, Şam yönetimi ile Güney Afrika hükümeti koordinasyonuyla Hol Kampı'ndan çıkarılan 17 Güney Afrika vatandaşı, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmaları sonucunda ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

İHH İnsani Diplomasi Birimi koordinatörü Taner Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğunluğu çocuklardan oluşan 17 Güney Afrika vatandaşının Şam ile Güney Afrika hükümetinin işbirliğiyle ülkelerine hareket ettiğini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ mensuplarının ailelerinin kaldığı Hol Kampı'ndan çıkarılan ve Şam'a getirilen aileler hakkında bilgi veren Altun, "Güney Afrika hükümeti, ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması, lojistik hazırlıkları ve yolculuk süreçlerinin tamamlanması konusunda bizden destek talep etti." dedi.

Altun, Suriye İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları ile Güney Afrika Büyükelçiliğinin koordinasyonunda yaklaşık bir ay süren DNA testlerinin pozitif sonuçlanmasının ardından dönüş sürecinin mümkün olduğunu ifade etti.

Altun, Güney Afrika vatandaşlarının, Şam Uluslararası Havalimanı üzerinden ülkelerine gitmek üzere yola çıktığını aktardı.

Daha önce de Türkiye'nin yürüttüğü insani diplomasi çalışmaları ve İHH İnsani Yardım Vakfının sahadaki koordinasyon desteği sayesinde, DEAŞ çatışmalarından kaçan yüzlerce Iraklının önemli bir kısmı ülkelerine geri dönebilmişti.