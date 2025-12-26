Stm Yapımı Yalpa Sönümlendirme Sistemi, Malezya Korvetlerinde Kullanılacak

(ANKARA) - Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) ve Robotek Otomasyon Teknolojileri iş birliği ile geliştirilen Türkiye'nin ilk milli Yalpa Sönümlendirme Sistemi'nin, STM ana yükleniciliğinde inşası devam eden Malezya korvetlerine teslimatları tamamlandı.

Su üstü harp gemilerinin olumsuz hava ve deniz koşullarında maruz kaldığı dinamik etkileri sönümlendirerek, platformların muharebe görevlerini en üst seviyede ve güvenle sürdürmesini sağlayan Türkiye'nin milli Yalpa Sönümlendirme Sistemi'nin, STM ana yükleniciliğinde inşası devam eden Malezya korvetlerine teslimatları tamamlandı.

STM'nin konuya ilişkin basın bülteninde, Türkiye'nin ilk milli Yalpa Sönümlendirme Sistemi'nin daha önce korvet sınıfı savaş gemilerine başarıyla entegre edildiği belirtildi. Sistemin fabrika kabul testleri (FAT) ve teslimat süreçleri başarıyla tamamlandığı kaydedildi. Basın bülteninde şunlara yer verildi:

" STM'nin milli çözümü ile bu alandaki dışa bağımlılık sona ermiş oldu"

"Milli Yalpa Sönümlendirme Sistemi, STM'nin yürüttüğü bir ihracat projesi kapsamında daha önce iki korvete daha entegre edilmişti. Böylece bugüne kadar Türkiye tarafından ihraç edilen toplam 5 savaş gemisinde milli sistem kullanılmış oldu.

Sistem, ayrıca Türkiye'nin milli fırkateyn projeleri kapsamında MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateynlerde de görev yapacak. Yalpa Sönümlendirme Sistemi, 2024 yılı içerisinde Türk Loydu ürün sertifikasını alarak, Türk Loydu'nun da üyesi olduğu Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) bünyesindeki tüm klas kuruluşları tarafından sertifikalandırılan gemilerde kullanılabilecek. Yalpa Sönümlendirme Sistemleri daha önce yurt dışından tedarik ediliyordu. STM'nin milli çözümü ile bu alandaki dışa bağımlılık sona ermiş oldu.

Geminin her iki yöndeki aşırı yalpa hareketine karşı daha stabil bir platform sağlamak amacıyla geliştirilen Yalpa Sönümlendirme Sistemi, dalgalı deniz koşullarında platformların operasyon kabiliyetini artırıyor. Aşırı denizli havalarda platformun operasyonel verimliliğini ve bunun en kritik bileşeni olan personel konforunu arttıran sistem; seyir ve muharebe esnasında, zorlu deniz şartları ve ani manevralar sonucu oluşan hareketleri asgari seviyeye indiriyor. Helikopter harekatı, silah stabilizasyonu, denizde ikmal ile malzeme ve personel transferi faaliyetlerine katkı sağlayan Yalpa Sönümlendirme Sistemi; zorlu deniz koşullarına dayanıklı tasarımı, otomatik ve adaptif çalışma kabiliyeti ile öne çıkıyor."