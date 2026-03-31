Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye, hız çağında yeni bir döneme girdi. Mobil iletişimde 5G ile birlikte daha güçlü, daha hızlı ve daha verimli dönem başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tablet ekranından butona basmasıyla Türkiye'de 5G teknolojisine geçildi. Mevcut tarifelerde değişiklik yapmaya ya da ek ücret ödemeye gerek kalmadan 5G'den yararlanılabilecek. Endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine kadar pek çok alanda yeni uygulamaların önü açılacak. Medya sektöründe 8K kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapılabilecek.

TELEFONDA 5G BAĞLANTISI NASIL ANLAŞILACAK?

Cihaz ekranındaki ağ göstergesinde "5G" ibaresi göründüğünde bağlantı 5G üzerinden sağlanıyor demek. Hizmeti kapatmak isteyenler, operatörlerinin belirttiği numaraya kısa mesaj göndererek 5G'yi ücretsiz devre dışı bırakabilecek. Türkiye, dijital dönüşümde önemli bir adım atarken hedef; iki yıl içinde ülke genelinde tam kapsama sağlamak.

5G KULLANIMI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELER?

Beşinci nesil mobil haberleşme için kullanıcıların en başta bu teknolojiye uyumlu bir cep telefonu ile uyumlu bir sim kartının olması gerekiyor. Halihazırda 4,5G teknolojisi ile uyumlu sim kartlar 5G ile de uyumlu iken daha önceki teknolojilere ait sim kartların güncellenmesi şartı bulunuyor.

Uyumlu telefon ve sim karta sahip olunduktan sonra geriye bu teknolojiyi aktif etmek kalıyor. Türkiye'de bu hizmeti sunacak 3 operatörde de SMS ile veya operatörlerin mobil uygulamaları üzerinden 5G aktif edilebiliyor.

TELEFONLARDA 5G ŞEBEKE AYARI NASIL YAPILIR?

Tüm teknik şartlar sağlandıktan sonra son adım, telefon ayarlarını değiştirmek oluyor.

iPhone kullanıcıları için:

Ayarlar › Hücresel › Hücresel Veri Seçenekleri › Ses ve Veri › “5G” seçeneği

Android kullanıcıları için:

Ayarlar › Mobil Ağlar › Tercih edilen ağ türü › “5G”

Bu adımlar tamamlandığında, kapsama alanı içinde olan kullanıcılar 5G hizmetinden yararlanabiliyor.

TELEFONUNUZ 5G UYUMLU MU, NASIL ANLARSINIZ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre Türkiye'deki 95 milyon civarında cep telefonundan 32 milyonu 5G'ye uyumlu görünüyor.

Bu kapsamda Apple telefonlarda iPhone 12 ve sonrası, Samsung telefonlarda da Galaxy S21 ve sonrasındaki telefonların uyumlu olduğu operatörler tarafından ifade edildi.

Kullanıcılar Android ve iPhone telefonlarda "Ayarlar" menüsünden "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" başlığı altında en yüksek teknoloji olarak LTE veya 4,5G yerine 5G'yi görüyorsa bu teknolojiye uyumlu telefonu olduğu anlamını taşıyor.

Operatörlerin internet siteleri üzerinden de telefonlarının 5G uyumlu olup olmadığını tespit edebiliyor.

5G BİRÇOK ALANDA FARKLILIK YARATACAK

Bu teknolojiyi hizmete sunan 3 operatör de 5G uyumlu telefonlara yönelik kampanyalara odaklandı. Böylece kullanıcılar telefonunu güncelleyerek 5G'yi kullanmaya başlayabiliyor.

Ancak 5G yüksek hızla birlikte yüksek veri kullanımını da beraberinde getiriyor. Bu, internet paketlerinin 4,5G teknolojisine göre daha hızlı tükenebileceği anlamını taşıyor. Operatörler ise yüksek kullanıma yönelik "sınırsız mobil internet" gibi seçeneklerle yeni paketler sunuyor.

5G'nin daha hızlı internetin yanında, hayatın birçok alanında kritik değişiklikleri beraberinde getirmesi bekleniyor. Bu teknolojiyle büyük dosyaların saniyeler içinde inmesi, konser, stadyum, metro gibi kalabalık yerlerde bağlantı kopmalarının azalması ve mobil cihaz üzerinden başka elektronik araçlarla hızlıca iletişim kurulabilmesi mümkün olacak.

Uzaktan ameliyatların robotlarla yaygınlaşması, 5G'nin 1 milisaniyenin altına düşen gecikme süresi sayesinde, bir cerrahın binlerce kilometre ötedeki bir hastayı robotik kollar yardımıyla, sanki yanındaymış gibi anlık tepkilerle ameliyat edebilmesi hedefleniyor.

Ayrıca 5G, sanayi ve üretimde binlerce sensör ve robotun aynı anda çalışması, tarlaların sulanması ve sensörlerle izlenmesi imkanı sunuyor.

Mobil oyunlarda gecikmenin düşmesiyle takılmaların azalması ve bulut tabanlı oyunların her yerde daha rahat oynanabilmesi de 5G ile mümkün olacak.

